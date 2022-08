Salvatore Aranzulla confessa: “Sono svenuto sotto un bilanciere da cento chili in palestra, potevo morire. Ora soffro di attacchi di panico” (Di martedì 2 agosto 2022) Divulgatore informatico e imprenditore, è entrato in punta di piedi nelle case degli italiani. O meglio: nei pc, negli smartphone e nei tablet di milioni di persone. Salvatore Aranzulla è il rifugio di chiunque abbia un problema o anche solo un dubbio digitale. In due decenni, circondandosi di soli collaboratori, ha costruito un vasto impero economico e la sua azienda, la Aranzulla S.r.l., è in costante crescita. Il segreto di tanto successo? Rigore, precisione metodo. Il suo primo articolo, ‘come installare una stampante’, è di gennaio 2002 e ancora oggi, a 32 anni, Aranzulla programma, studia contratti, fa consulenze (a 10mila euro all’ora) e scrive articoli. In Italia, il sito Aranzulla.it è più visitato di Amazon e dichiara, per il 2021, 3,8 milioni di fatturato: offre 15mila pagine su problemi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Divulgatore informatico e imprenditore, è entrato in punta di piedi nelle case degli italiani. O meglio: nei pc, negli smartphone e nei tablet di milioni di persone.è il rifugio di chiunque abbia un problema o anche solo un dubbio digitale. In due decenni, circondandosi di soli collaboratori, ha costruito un vasto impero economico e la sua azienda, laS.r.l., è in costante crescita. Il segreto di tanto successo? Rigore, precisione metodo. Il suo primo articolo, ‘come installare una stampante’, è di gennaio 2002 e ancora oggi, a 32 anni,programma, studia contratti, fa consulenze (a 10mila euro all’ora) e scrive articoli. In Italia, il sito.it è più visitato di Amazon e dichiara, per il 2021, 3,8 milioni di fatturato: offre 15mila pagine su problemi ...

