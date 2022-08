Salvataggio notturno di due climber con l' elicottero

Agenzia ANSA

Difficile intervento dell'elisoccorso Pelikan 2 la scorsa notte sul Sassolungo, in val Gardena. All'imbruniere due climber, un uomo e una donna, erano in difficolta mentre stavano scalando la Torre In ...Con una complessa operazione notturna un graffito di Banksy ritenuto perduto per sempre è stato recuperato in extremis in una casa in via di demolizione a Betlemme (Cisgiordania) e trasferito in una g ...