Salernitana, Pirola: «Il club mi ha voluto fortemente, obiettivo salvezza il prima possibile» (Di martedì 2 agosto 2022) Prime parole da neo calciatore della Salernitana per il difensore Pirola Lorenzo Pirola, neo difensore della Salernitana, ai canali ufficiali del club campano ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore granata. ARRIVO IN GRANATA – «Sensazioni sicuramente bellissime, positive, fin da quando ho fatto le visite mediche. Sono contento di potermi giocare le mie chances con una società che mi ha voluto fortemente». LOVATO – «Con lui ho un bellissimo rapporto, siamo insieme da due anni in Nazionale. Per noi giovani avere dei compagni più esperti aiuta sicuramente, dobbiamo cercare di seguirli e imparare da loro». obiettivo – «L’obiettivo è fare il meglio possibile, raggiungere quanto ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 agosto 2022) Prime parole da neo calciatore dellaper il difensoreLorenzo, neo difensore della, ai canali ufficiali delcampano ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore granata. ARRIVO IN GRANATA – «Sensazioni sicuramente bellissime, positive, fin da quando ho fatto le visite mediche. Sono contento di potermi giocare le mie chances con una società che mi ha». LOVATO – «Con lui ho un bellissimo rapporto, siamo insieme da due anni in Nazionale. Per noi giovani avere dei compagni più esperti aiuta sicuramente, dobbiamo cercare di seguirli e imparare da loro».– «L’è fare il meglio, raggiungere quanto ...

infoitsport : Pirola: «La Salernitana mi ha voluto fortemente! Ho sensazioni positive» - ottopagine : Salernitana, Pirola si presenta: «Occasione importante per la mia carriera» #Salerno - granatissimi : Salernitana, Pirola si presenta: «Occasione importante per la mia carriera» - susydigennaro : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Pirola: 'Non vedo l'ora di iniziare' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Pirola: 'Non vedo l'ora di iniziare' -