Salernitana, il ritorno di Grigoris Kastanos: i dettagli del trasferimento

Salerno – Grigoris Kastanos torna alla Salernitana e questa volta per rimanerci. Il centrocampista di origini cipriota ritrova Davide Nicola, lasciando definitivamente la Juventus. L'ufficializzazione della trattativa è arrivata questa mattina, ad annunciarla è stata la stessa società del presidente Danilo Iervolino con una breve nota stampa. "L'U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l'accordo con la Juventus per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe '98 Grigoris Kastanos. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2026", si legge sul sito ufficiale del club. Il 24enne, impiegato complessivamente 29 volte lo scorso anno e autore di una rete, sarà dunque a disposizione del tecnico granata.

