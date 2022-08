Salemi e Pretelli | foto scacciacrisi per il compleanno | ' Alla faccia di chi ve vo male'

fanpage : I #PRELEMI hanno scatenato il pubblico del Giffoni Film Festival ieri, scambiandosi un romantico e passionale baci… - MediasetTgcom24 : Pierpaolo Pretelli raggiunge Giulia Salemi al Giffoni Film Festival ed è subito bacio sul palco #giuliasalemi… - FrancyLap : RT @miportialmare: Io non smetterò mai di essere innamorata di giulia salemi e pierpaolo pretelli - andreastoolbox : #Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, le foto scacciacrisi per il compleanno: «Alla faccia di chi ve vo male» - madd_maddalena : RT @SuperGuidaTV: Brava Giulia, studio e umiltà ?? #prelemi #prelemini #pretelli #grandefratellovip #grandefratello #giuliasalemi #salemi… -

La lontananza dai social di Giuliae Pierpaoloil giorno del compleanno del modello, che il 31 luglio ha soffiato sulle sue 32 candeline, aveva subito messo in allarme i fan della coppia, facendo temere il peggio. E ...Pierpaolo, Giulianessuna dedica per compleanno/ Scoppia la polemica! In una recente intervista a SuperGuida TV, Giuliaaveva espresso il desiderio di mettere su famiglia con ...La lontananza dai social di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli il giorno del compleanno del modello, che il 31 luglio ha soffiato sulle sue 32 candeline, aveva subito messo in allarme i fan ...Conosciamo meglio Giulia Salemi: da Francesco Monte a Sbandati, fino al vestito che ha fatto scandalo a Venezia 2016 e al...GF Vip!