Sabaudia | Ilary Blasi lascia il posto a Francesco Totti | l’incontro con tanto di arrivederci

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 2 agosto 2022)avrebbe ceduto ilall’ormai ex marito, meta balneare che per anni hanno condiviso da coppia, e dove possiedono una meravigliosa villa sulla spiaggia. A svelare qualche dettaglio sultra i due ex coniugi, avvenuto in questi giorni, è stato il Corriere.prima vacanza da separati Persi tratta della prima vacanza da separati dopo l’annuncio della fine del loro matrimonio. La conduttrice dopo essere tornata dalla Tanzania, si è recata aper trascorrere qualche altro giorno di mare, nell’abitazione ...