Rugby: Italia, Franco Smith lascia l'alto livello. Chi al suo posto? (Di martedì 2 agosto 2022) Le strade del Rugby Italiano e di Franco Smith si sono separate. L'ex giocatore e tecnico della Benetton Treviso, una rapida esperienza sulla panchina azzurra e oggi responsabile dell'alto livello federale, infatti, è a un passo dal firmare un accordo con i Glasgow Warriors per allenare la formazione scozzese. Ma chi sostituirà il sudafricano in Fir? La Federazione Italiana Rugby in un comunicato ha informato che è stato consensualmente rescisso il contratto con Franco Smith. FIR ha acconsentito a liberare Franco Smith da ogni vincolo con effetto immediato, in pieno accordo con la Scottish Rugby Union, assecondando la volontà più volte manifestato da ...

