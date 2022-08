Rugby, gli italiani che giocheranno all’estero nella stagione 2022-2023. Da Morisi a Giammarioli, i nomi nuovi (Di martedì 2 agosto 2022) Cresce la pattuglia di giocatori italiani (o, meglio, azzurri) che gioca all’estero. Il mercato estivo, infatti, ha visto molti giocatori ormai affermati o giovani prospetti interessanti varcare il confine direzione Francia e Inghilterra. Vediamo, dunque, chi giocherà all’estero la prossima stagione. Tra le new entry ci sono Danilo Fischetti, con il pilone sinistro che è passato dalle Zebre ai London Irish. London Irish dal sapore molto italiano, perché a fargli compagnia ci saranno l’altro pilone (destro) ex Zebre Parma Giosué Zilocchi, e l’esperto centro Luca Morisi, che lascia così la Benetton Treviso. Pattuglia azzurra anche in casa Worcester Warriors, dove sbarcano il tallonatore ex Benetton Treviso Hame Faiva, che ha confermato la volontà di restare nel giro della nazionale, e la terza linea ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022) Cresce la pattuglia di giocatori(o, meglio, azzurri) che gioca. Il mercato estivo, infatti, ha visto molti giocatori ormai affermati o giovani prospetti interessanti varcare il confine direzione Francia e Inghilterra. Vediamo, dunque, chi giocheràla prossima. Tra le new entry ci sono Danilo Fischetti, con il pilone sinistro che è passato dalle Zebre ai London Irish. London Irish dal sapore molto italiano, perché a fargli compagnia ci saranno l’altro pilone (destro) ex Zebre Parma Giosué Zilocchi, e l’esperto centro Luca, che lascia così la Benetton Treviso. Pattuglia azzurra anche in casa Worcester Warriors, dove sbarcano il tallonatore ex Benetton Treviso Hame Faiva, che ha confermato la volontà di restare nel giro della nazionale, e la terza linea ...

