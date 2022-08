Rugby femminile, si giocherà il 9 settembre a Biella il secondo Test Match tra Italia e Francia (Di martedì 2 agosto 2022) Dopo quello disputato il 24 luglio in Canada e vinto per 34-24 dalla Nazionale padrona di casa, sono in calendario altri due Test Match per la Nazionale Italiana in vista della Coppa del Mondo di Rugby femminile, in programma in Nuova Zelanda dall’8 ottobre al 12 novembre: l’Italia giocherà entrambe queste sfide contro la Francia. A pochi giorni dal terzo raduno estivo, che l’Italia terrà alla Cittadella del Rugby di Parma, dal 5 al 7 agosto, è stata resa nota la sede del secondo incontro, che le azzurre giocheranno in casa, venerdì 9 settembre, allo Stadio del Rugby di Biella, con inizio alle ore 18.00. Il primo Match si ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022) Dopo quello disputato il 24 luglio in Canada e vinto per 34-24 dalla Nazionale padrona di casa, sono in calendario altri dueper la Nazionalena in vista della Coppa del Mondo di, in programma in Nuova Zelanda dall’8 ottobre al 12 novembre: l’entrambe queste sfide contro la. A pochi giorni dal terzo raduno estivo, che l’terrà alla Cittadella deldi Parma, dal 5 al 7 agosto, è stata resa nota la sede delincontro, che le azzurre giocheranno in casa, venerdì 9, allo Stadio deldi, con inizio alle ore 18.00. Il primosi ...

