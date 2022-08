Roma, Zaniolo ritrova il feeling con Mou. Ma ora lo tenta il Tottenham (Di martedì 2 agosto 2022) L'attesa per Wijnaldum è agli sgoccioli, quella per Belotti sarà meno breve del previsto se partirà in queste ore uno tra Shomurodov e Carles Perez. Ma la Roma ha un altro giocatore da scudetto che ... Leggi su leggo (Di martedì 2 agosto 2022) L'attesa per Wijnaldum è agli sgoccioli, quella per Belotti sarà meno breve del previsto se partirà in queste ore uno tra Shomurodov e Carles Perez. Ma laha un altro giocatore da scudetto che ...

AliprandiJacopo : ?????? La Roma in partenza per Israele! Prima trasferta per #Dybala e tanti selfie con i tifosi! ?? Anche #Zaniolo è… - thespursweb : Tottenham could offer Roma Giovani Lo Celso in a bid for Nicolo Zaniolo ???????? - Calcio Mercato Web - BianconeraNews : Il #Tottenham insidia la #Juventus per #Zaniolo. - forzaroma : Tra Zaniolo e Mourinho feeling in risalita, ma c’è il pericolo Tottenham #ASRoma #Calciomercato - mik__ka : @Sardanapalooo @BighiTheKid @ilRomanistaweb Bello che Mourinho decida tutto e le stupidaggini, tipo vendere Zaniolo… -