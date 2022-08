Roma, lo zaino rubato localizzato dentro al campo rom, ma nessuno può intervenire: “Siamo ostaggio di queste realtà surreali” (Di martedì 2 agosto 2022) Prima la rabbia di aver subito il furto, poi l’ulteriore beffa di sapere esattamente dove si trovasse lo zaino trafugato senza però che nessuno potesse intervenire. Di storie come quella di Luca, che abbiamo contattato telefonicamente, purtroppo, ce ne sono tante e coinvolgono non di rado i campi rom sparsi qua e là per la Capitale. Ma nonostante la tecnologia venga in soccorso degli utenti, segnalando, fin quando non viene disattivata, la geolocalizzazione mediante GPS, lo stesso non si può dire della Legge e della Giustizia che, di fatto, lasciano impuniti i malviventi dato che poi gli oggetti rubati, spesso, non si possono comunque recuperare. Lo zaino rubato in Largo Bruno Baldinotti L’ultimo caso ce lo racconta Luca. Nel weekend appena trascorso, sabato sera per la precisione, aveva accompagnato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 agosto 2022) Prima la rabbia di aver subito il furto, poi l’ulteriore beffa di sapere esattamente dove si trovasse lotrafugato senza però chepotesse. Di storie come quella di Luca, che abbiamo contattato telefonicamente, purtroppo, ce ne sono tante e coinvolgono non di rado i campi rom sparsi qua e là per la Capitale. Ma nonostante la tecnologia venga in soccorso degli utenti, segnalando, fin quando non viene disattivata, la geolocalizzazione mediante GPS, lo stesso non si può dire della Legge e della Giustizia che, di fatto, lasciano impuniti i malviventi dato che poi gli oggetti rubati, spesso, non si possono comunque recuperare. Loin Largo Bruno Baldinotti L’ultimo caso ce lo racconta Luca. Nel weekend appena trascorso, sabato sera per la precisione, aveva accompagnato ...

