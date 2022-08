Roma, il boss Ugo Di Giovanni arrestato: dalla comunità terapeutica gestiva il narcotraffico per il clan Senese (Di martedì 2 agosto 2022) Ai domiciliari per una presunta tossicodipendenza, torna in carcere Ugo Di Giovann i , 45 anni, ritenuto capo di una delle più importanti organizzazioni del narcotraffico di Roma attive sotto l'egida ... Leggi su leggo (Di martedì 2 agosto 2022) Ai domiciliari per una presunta tossicodipendenza, torna in carcere Ugo Di Giovann i , 45 anni, ritenuto capo di una delle più importanti organizzazioni deldiattive sotto l'egida ...

serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: #Roma, il #boss ugo di giovanni arrestato: dalla comunità terapeutica gestiva il narcotraffico per il #clan senese http… - SADE56572333 : Beccateve questa..tiè ??????grande boss…sei er mejo..pure se sei della Roma ???? #PRELEMI - leggoit : Roma, boss campano gestiva dalla comunità lo spaccio di droga: arrestato - leggoit : Roma, il boss Ugo Di Giovanni arrestato: dalla comunità terapeutica gestiva il narcotraffico per il clan Senese - ilfaroonline : Roma, boss gestiva il traffico di droga dalla Comunità terapeutica: finisce in carcere -