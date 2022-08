Roma, il boss del narcotraffico che gestiva i traffici dalla comunità di recupero: così aveva evitato il carcere (VIDEO) (Di martedì 2 agosto 2022) Era riuscito ad evitare il carcere facendosi mettere in una comunità di recupero per tossicodipendenti. Ma da lì, come se niente fosse, aveva continuato a gestire i traffici del suo sodalizio criminale, ritenuto uno dei più importanti nella zona di Roma. L’attenzione nei suoi confronti tuttavia non era mai stata abbassata e il 29 luglio scorso i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, scoperti gravi elementi indiziari a suo carico, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di ripristino della misura cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Roma. Chi è il ‘boss’ Ugo Di Giovanni La persona in questione è Ugo Di Giovanni, classe 1977, pregiudicato di origini napoletane, da tempo stanziale sul territorio capitolino. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 agosto 2022) Era riuscito ad evitare ilfacendosi mettere in unadiper tossicodipendenti. Ma da lì, come se niente fosse,continuato a gestire idel suo sodalizio criminale, ritenuto uno dei più importanti nella zona di. L’attenzione nei suoi confronti tuttavia non era mai stata abbassata e il 29 luglio scorso i Carabinieri del Comando Provinciale di, scoperti gravi elementi indiziari a suo carico, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di ripristino della misura cautelare in, emessa dal Tribunale di. Chi è il ‘’ Ugo Di Giovanni La persona in questione è Ugo Di Giovanni, classe 1977, pregiudicato di origini napoletane, da tempo stanziale sul territorio capitolino. ...

