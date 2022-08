Roma City, nuovo club della Capitale: partirà dalla Serie D (Di martedì 2 agosto 2022) Adesso la Capitale, dopo la Roma e la Lazio, ha un’altra squadra di calcio: il Roma City. La squadra creatasi poco fa, che il 28 agosto debutterà in Serie D, è stata fondata dall’imprenditore italo-americano Tonino Doino. Proprio quest’ultimo ha rilevato il titolo dall’Atletico Fuggi, squadra da cui è nato, a Riano (tra la Flaminia e la Tiberina), poi il Roma City. Le aspettative del presidente Doino sono alte ed ha affidato la panchina della sua squadra all’ex calciatore, ed ora allenatore, Francesco Statuto. Per puntare in alto ci vuole esperienza: chi è Francesco Statuto? La società del Roma City ha scelto una figura di esperienza come Francesco Statuto. Proprio quest’ultimo, oltre ad avere più di cento ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 2 agosto 2022) Adesso la, dopo lae la Lazio, ha un’altra squadra di calcio: il. La squadra creatasi poco fa, che il 28 agosto debutterà inD, è stata fondata dall’imprenditore italo-americano Tonino Doino. Proprio quest’ultimo ha rilevato il titolo dall’Atletico Fuggi, squadra da cui è nato, a Riano (tra la Flaminia e la Tiberina), poi il. Le aspettative del presidente Doino sono alte ed ha affidato la panchinasua squadra all’ex calciatore, ed ora allenatore, Francesco Statuto. Per puntare in alto ci vuole esperienza: chi è Francesco Statuto? La società delha scelto una figura di esperienza come Francesco Statuto. Proprio quest’ultimo, oltre ad avere più di cento ...

