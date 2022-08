RISULTATI | NJPW G1 Climax 32 – Night 10

(Di martedì 2 agosto 2022) Il 2 agosto 2022 si è tenuta a Hamamatsu, in Giappone, la decima giornata di match del G12022. Ecco idi quanto avvenuto all’Hamamatsu Arena. Il prossimo appuntamento sarà venerdì prossimo a Matsuyama. Aaron Henare & Jeff Cobb sconfiggono TMDK (Bad Dude Tito & JONAH) con la Streets of Rage (pinfall 7:30) Dick Togo, SHO, Yujiro Takahashi, & EVIL hanno sconfitto TAKA Michinoku, Taichi, Zack Sabre Jr., & Lance Archer via Pinfall (9:06) El Phantasmo, Chase Owens, & Bad Luck Fale hanno sconfitto BUSHI, Shingo Takagi, & Tetsuya Naito con la Package Piledriver (pinfall 6:53) YOSHI-HASHI, Hiroshi Tanahashi e Kazuchika Okada hanno sconfitto Gedo, Juice Robinson e Jay White con la Butterfly Lock (sottomissione 7:53). G12022 B Block match – Great-O-Khan ha sconfitto Tomohiro Ishii con la ...

