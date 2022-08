Ristorante usato per attività illecite: disposti 60 giorni di chiusura (Di martedì 2 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Ristorante usato come base logistica per attività illecite, in particolare spaccio di droga e armi: attività chiusa per due mesi. È accaduto a Torre Annunziata dove il questore di Napoli, su proposta dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile e della sezione operativa della città vesuviana, ha disposto la sospensione per 60 giorni dell’attività di un Ristorante in via Vittorio Veneto. Lo scorso 12 aprile i militari dell’Arma di Torre Annunziata e i finanzieri del gruppo operativo Antidroga della Guardia di Finanza di Napoli avevano arrestato all’interno del locale due persone, una delle quali trovata in possesso di 6,6 chili di cocaina, una pistola calibro 9×21 con matricola punzonata e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) –come base logistica per, in particolare spaccio di droga e armi:chiusa per due mesi. È accaduto a Torre Annunziata dove il questore di Napoli, su proposta dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile e della sezione operativa della città vesuviana, ha disposto la sospensione per 60dell’di unin via Vittorio Veneto. Lo scorso 12 aprile i militari dell’Arma di Torre Annunziata e i finanzieri del gruppo operativo Antidroga della Guardia di Finanza di Napoli avevano arrestato all’interno del locale due persone, una delle quali trovata in possesso di 6,6 chili di cocaina, una pistola calibro 9×21 con matricola punzonata e ...

