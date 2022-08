Rinvio prima giornata Serie A: annuncio ufficiale della Lega (Di martedì 2 agosto 2022) Nei giorni scorsi era emersa la possibilità di rinviare la prima giornata di Serie A a causa del forte caldo che sta colpendo in questi mesi la penisola italiana. A margine della mostra dell’artista Jago allo Stadio Olimpico di Roma, Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, è intervenuto sulla questione. Lorenzo Casini Presidente Lega Serie A Casini ha ribadito la posizione della Lega ed è certo che la Serie A inizierà il prossimo 13 agosto. Il Presidente di Lega ha parlato anche dello spareggio scudetto che è stato reintrodotto per la prossima stagione e che mancava da diversi anni. Di seguito le sue parole: “Il calcio italiano è fatto di tradizione, ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 2 agosto 2022) Nei giorni scorsi era emersa la possibilità di rinviare ladiA a causa del forte caldo che sta colpendo in questi mesi la penisola italiana. A marginemostra dell’artista Jago allo Stadio Olimpico di Roma, Lorenzo Casini, presidenteA, è intervenuto sulla questione. Lorenzo Casini PresidenteA Casini ha ribadito la posizioneed è certo che laA inizierà il prossimo 13 agosto. Il Presidente diha parlato anche dello spareggio scudetto che è stato reintrodotto per la prossima stagione e che mancava da diversi anni. Di seguito le sue parole: “Il calcio italiano è fatto di tradizione, ...

paolopatrito : @Andre_Dalma @Samuele @Robertoro80 @iN3ViTaBiLi @pellegranata @jacopoformia Scusate ma di cosa parliamo? Se io annu… - paolopatrito : @Andre_Dalma @Samuele @Robertoro80 @iN3ViTaBiLi @pellegranata @jacopoformia Scusate ma di cosa parliamo? Se io annu… - palermo24h : Serie A, Casini «No al rinvio della prima giornata. Spareggio? Modo più equo per assegnare lo… - junews24com : Casini: «Rinvio Serie A per il caldo? Noi abbiamo già deciso» - - CalcioWeb : #SerieA, la prima giornata a rischio rinvio? Il presidente #Casini mette le cose in chiaro -