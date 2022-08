Rinnovo Tomori, ottimismo in casa Milan per il prolungamento (Di martedì 2 agosto 2022) Le ultime sulla trattativa di Rinnovo tra il Milan e Fikayo Tomori per il Rinnovo del contratto: filtra ottimismo tra le parti Stando a quanto riferito da Tuttosport, c’è ottimismo all’interno delle trattative tra Milan e gli agenti di Fikayo Tomori per il Rinnovo del centrale. Il difensore inglese vuole rimanere in rossonero e la società è al lavoro per portare a termine la trattativa nel minor tempo possibile. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 agosto 2022) Le ultime sulla trattativa ditra ile Fikayoper ildel contratto: filtratra le parti Stando a quanto riferito da Tuttosport, c’èall’interno delle trattative trae gli agenti di Fikayoper ildel centrale. Il difensore inglese vuole rimanere in rossonero e la società è al lavoro per portare a termine la trattativa nel minor tempo possibile. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : .@acmilan, c'è ottimismo per il rinnovo di #Tomori: gli ultimi aggiornamenti - CalcioNews24 : Il #Milan vuole ottenere al più presto la firma di #Tomori ?? - LeBombeDiVlad : ???? #Milan, si insiste per il rinnovo di #Tomori ?? Le ultime #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - MilanSpazio : Calciomercato Milan, prove di rinnovo per un titolare: la notizia - la_rossonera : ?? Accordo vicino per il rinnovo di #Tomori ?? Non sarà il solo #SempreMilan #Milan -