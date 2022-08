Riapre una nuova area del parco di Tor Marancia (Di martedì 2 agosto 2022) Dopo dieci anni Riapre a Roma una nuova area del parco di Tor Marancia – Riconsegnati ai cittadini 13 ettari di verde pubblico attrezzati con aree giochi, alberi e panchine – È stato inaugurato e finalmente aperto, questa mattina, un nuovo stralcio del parco di Tor Marancia: 13 ettari di verde pubblico con ingresso in via di Grotta Perfetta. All’apertura del parco erano presenti l’Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, il Presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri e il Presidente del Consorzio Tormarancio, Carlo Odorisio. L’apertura del parco, attesa da molti anni, è stata resa possibile dal nuovo accordo tra ... Leggi su romadailynews (Di martedì 2 agosto 2022) Dopo dieci annia Roma unadeldi Tor– Riconsegnati ai cittadini 13 ettari di verde pubblico attrezzati con aree giochi, alberi e panchine – È stato inaugurato e finalmente aperto, questa mattina, un nuovo stralcio deldi Tor: 13 ettari di verde pubblico con ingresso in via di Grotta Perfetta. All’apertura delerano presenti l’Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, il Presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri e il Presidente del Consorzio Tormarancio, Carlo Odorisio. L’apertura del, attesa da molti anni, è stata resa possibile dal nuovo accordo tra ...

