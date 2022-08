Rescissione e colpo di scena: Inter, domani è il giorno decisivo (Di martedì 2 agosto 2022) Calciomercato Inter, l’incontro tanto atteso adesso è stato fissato: domani sarà il giorno decisivo per la Rescissione. È previsto per la giornata di domani l’incontro decisivo tra l’Inter e l’entourage dell’attaccante. Un incontro atteso ormai da settimane, con in ballo una Rescissione da cui dipende il mercato che il club deve ancora condurre. A meno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 2 agosto 2022) Calciomercato, l’incontro tanto atteso adesso è stato fissato:sarà ilper la. È previsto per la giornata dil’incontrotra l’e l’entourage dell’attaccante. Un incontro atteso ormai da settimane, con in ballo unada cui dipende il mercato che il club deve ancora condurre. A meno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

