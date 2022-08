Renzi: “Non ci alleiamo con chi ha votato contro Draghi” (Di martedì 2 agosto 2022) ROMA – “Abbiamo voluto Draghi al governo, soli contro tutti. Oggi non ci alleiamo con chi ha votato contro Draghi. Prima della convenienza viene la Politica. Quello che gli altri definiscono solitudine, noi lo chiamiamo coraggio. Pronti, ci siamo”. E’ quanto afferma, sui suoi canali social, l’ex premier Matteo Renzi (foto), leader e fondatore di Italia Viva. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 2 agosto 2022) ROMA – “Abbiamo volutoal governo, solitutti. Oggi non cicon chi ha. Prima della convenienza viene la Politica. Quello che gli altri definiscono solitudine, noi lo chiamiamo coraggio. Pronti, ci siamo”. E’ quanto afferma, sui suoi canali social, l’ex premier Matteo(foto), leader e fondatore di Italia Viva. L'articolo L'Opinionista.

