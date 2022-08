Regina Elisabetta | la senatrice aborigena le lancia l’accusa tremenda

Leggi su velvetmag

(Di martedì 2 agosto 2022) Laha festeggiato quest’anno i suoi 70 anni sul trono inglese. Un Giubileo che non ha suscitato solo celebrazioni e gioia, ma che in alcune parti del mondo è stato il motore di una sibillina rivoluzione. Il vento dell’indipendenza, infatti, soffia forte su molti Paesi del Commonwealth. Adesso un’accusa davvero pesante è arrivata da una delle senatrici australiane. L’Australia è uno dei Paesi del Commonwealth su cui il Regno Unito fa maggior affidamento. Probabilmente, dunque, è per questo motivo che la notizia ha fatto subito scalpore, facendo il giro del mondo. Secondo quello che riportano le maggiori testate estere, unaaustraliana ha preso di mira lacon un appellativo molto forte. AnsaLain questione è Lidia Thrope ed è la ...