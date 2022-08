Reazione a Catena | chi ha vinto oggi | Le Fuori Città | parola vincente di stasera e montepremi finale di martedì 2 agosto 2022

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 2 agosto 2022). Come ogni giorno, dal lunedì alla domenica, è tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di, il programma dell’estate su Rai 1 che allena la mente e che tiene compagnia a migliaia e migliaia di telespettatori. Alla conduzione, anche, Marco Liorni. Protagoniste, invece, due squadre, che si ‘sfideranno’ a colpi di parole. Ci saranno i campioni “I Tre Taralli” contro “Le” , trio che arriva direttamente da Lucca. Chi avrà la meglio?: “I Tre Taralli” VS “Le” Le regole del gioco sono sempre le stesse e la sfida si preannuncia agguerrita! Solo una delle due squadre, come ...