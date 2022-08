Rai, sta arrivando lo Tsunami | Vigilanza già al lavoro: ecco chi faranno fuori (Di martedì 2 agosto 2022) In casa Rai le cose non si stanno mettendo affatto bene. Le ultime notizie rivelano un ambiente incubo: sta per cambiare tutto Rai (Youtube)Sono ore di forte tensione in casa Rai. L’estate, infatti, è sempre un periodo difficile per la programmazione televisiva: cambiano le abitudini dei telespettatori, così come i loro ritmi. L’offerta diventa quindi più blanda e dedita all’intrattenimento, senza mai dimenticare l’importanza dell’informazione. La crisi e la successiva caduta del governo Draghi, però, hanno messo in subbuglio ogni ordine preesistente. In casa Rai è quindi crisi: potrebbe cambiare tutto da un giorno all’altro. Rai: saltano teste Monica Maggioni, la reazione era del tutto inaspettata (Youtube)Se Rai2 e Rai3 rappresentano uno i partiti di destra e l’altro di sinistra per una sorta di equità, Rai1 è invece filogovernativo e i suoi dirigenti cambiano ogni qualvolta ci sia ... Leggi su specialmag (Di martedì 2 agosto 2022) In casa Rai le cose non si stanno mettendo affatto bene. Le ultime notizie rivelano un ambiente incubo: sta per cambiare tutto Rai (Youtube)Sono ore di forte tensione in casa Rai. L’estate, infatti, è sempre un periodo difficile per la programmazione televisiva: cambiano le abitudini dei telespettatori, così come i loro ritmi. L’offerta diventa quindi più blanda e dedita all’intrattenimento, senza mai dimenticare l’importanza dell’informazione. La crisi e la successiva caduta del governo Draghi, però, hanno messo in subbuglio ogni ordine preesistente. In casa Rai è quindi crisi: potrebbe cambiare tutto da un giorno all’altro. Rai: saltano teste Monica Maggioni, la reazione era del tutto inaspettata (Youtube)Se Rai2 e Rai3 rappresentano uno i partiti di destra e l’altro di sinistra per una sorta di equità, Rai1 è invece filogovernativo e i suoi dirigenti cambiano ogni qualvolta ci sia ...

