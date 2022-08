RAI SPORT – Napoli, l’agente di Kepa in Italia. Si limano gli ultimi dettagli (Di martedì 2 agosto 2022) l’agente di Kepa è arrivato in Italia per incontrare il Napoli, restano da limare gli ultimi dettagli legati ai bonus. Napoli, questi poterebbero essere i giorni di Kepa. L’acquisto di un portiere è la priorità del momento, è così che il Napoli considera l’operazione, e non è un caso che il direttore SPORTivo Giuntoli stia lavorando con il Chelsea per mettere a posto tutti gli aspetti di una trattativa piuttosto complessa dal punto di vista economico. L’ingaggio del basco che, come dicono in Inghilterra, vale 190mila sterline alla settimana e dunque quasi 227mila euro. Per un totale di 9 milioni a stagione. Il settantacinque percento dovrebbe essere di competenza dei Blues, mentre il venticinque percento di colore ... Leggi su napolipiu (Di martedì 2 agosto 2022)diè arrivato inper incontrare il, restano da limare glilegati ai bonus., questi poterebbero essere i giorni di. L’acquisto di un portiere è la priorità del momento, è così che ilconsidera l’operazione, e non è un caso che il direttoreivo Giuntoli stia lavorando con il Chelsea per mettere a posto tutti gli aspetti di una trattativa piuttosto complessa dal punto di vista economico. L’ingaggio del basco che, come dicono in Inghilterra, vale 190mila sterline alla settimana e dunque quasi 227mila euro. Per un totale di 9 milioni a stagione. Il settantacinque percento dovrebbe essere di competenza dei Blues, mentre il venticinque percento di colore ...

napolipiucom : RAI SPORT - Napoli, l'agente di Kepa in Italia. Si limano gli ultimi dettagli #Kepa #napoli #ForzaNapoliSempre…