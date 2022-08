Questo studio non dimostra che il vaccino anti-Covid modifica il Dna

Leggi su facta.news

(Di martedì 2 agosto 2022) Il 19 luglio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto un commento sul proprio sito a proposito di unoche dimostrerebbe come ilPfizer apporterebbe modifiche al Dna. L’autore del commento cita un passaggio delloaggiungendo che «gli autori nonno modifiche definitive e non entrano nel merito sulle conseguenze, ma unaal Dna èta». Si tratta di un’informazione estrapolata dal contesto generale dello, che veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. Lodell’Università di Lund, in Svezia, intitolato “Intracellular Reverse Transcription of Pfizer BioNTech-19 mRNA Vaccine BNT162b2 In Vitro in Human Liver Cell Line” (in ...