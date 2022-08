Quentin Tarantino rivela | Ecco qual è il più grande film mai realizzato

Leggi su movieplayer

(Di martedì 2 agosto 2022), durante un'intervista recente, hato che a suo modo di vedere è di Steven Spielberg il piùmaiè tornato a parlare di quello che considera essere "il piùmai": il regista di C'era una volta a Hollywood ha scelto un classico di Steven Spielberg come numero uno indiscusso in questa categoria, spiegando anche il motivo della sua scelta. Intervistato da ReelBlend,ha pubblicizzato il suo nuovo podcast intitolato The Video Archives Podcast, spiegando perché ha scelto Lo so di Spielberg come il piùcommerciale" mai ...