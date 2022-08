Quei commenti al video di Victoria De Angelis per le stelle rosse sul seno (Di martedì 2 agosto 2022) I Maneskin si sono esibiti a Chicago, e hanno infiammato il pubblico del Lollapalooza 2022. Un’esibizione travolgente e adrenalinica la loro, terminata con un tuffo sulla folla di Victoria De Angelis. La bassista della band romana si è presentata sul palco americano con un look rock e audace, e se in altri show l’abbiamo vista con due x nere a coprirle i capezzoli, questa volta ha scelto delle stelline rosse. Vi raccomandiamo... Anche Victoria De Angelis libera le t*tte e partecipa alla rivoluzione che sfida la censura social La bassista dei Maneskin ha pubblicato su Instagram alcuni scatti in Senza veli al mare, mentre indossa solo la parte sotto del bikini. Sui social si ... Non è certo ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 2 agosto 2022) I Maneskin si sono esibiti a Chicago, e hanno infiammato il pubblico del Lollapalooza 2022. Un’esibizione travolgente e adrenalinica la loro, terminata con un tuffo sulla folla diDe. La bassista della band romana si è presentata sul palco americano con un look rock e audace, e se in altri show l’abbiamo vista con due x nere a coprirle i capezzoli, questa volta ha scelto delle stelline. Vi raccomandiamo... AncheDelibera le t*tte e partecipa alla rivoluzione che sfida la censura social La bassista dei Maneskin ha pubblicato su Instagram alcuni scatti in Senza veli al mare, mentre indossa solo la parte sotto del bikini. Sui social si ... Non è certo ...

