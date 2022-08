Quasi 35.000 biglietti staccati alla Festa dell’Unicorno (Di martedì 2 agosto 2022) Si è appena conclusa la XVI edizione della Festa dell’Unicorno, che ha visto riversarsi nelle strade di Vinci migliaia di persone per assistere a tutti gli eventi e spettacoli in programma. Oltre 400 infatti gli appuntamenti per i tre giorni, dedicati a grandi e piccini, che hanno dato vita alle varie aree tematiche della Festa. Tra le conferme più acclamate sicuramente il concerto di Cristina D’Avena e la Disfida di Arti Magiche, gara teatrale tra associazioni di giochi di ruolo dal vivo. Grande accoglienza e stupore per lo spettacolo dei droni luminosi che ha permesso di colorare il cielo di Vinci di immagini fantastiche per dar vita a storie suggestive. Protagonisti sono stati anche gli spettacoli di strada, che con trampolieri, epici combattimenti tra valorosi cavalieri, musiche medievali, parate elfiche e danze con il fuoco hanno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 agosto 2022) Si è appena conclusa la XVI edizione della, che ha visto riversarsi nelle strade di Vinci migliaia di persone per assistere a tutti gli eventi e spettacoli in programma. Oltre 400 infatti gli appuntamenti per i tre giorni, dedicati a grandi e piccini, che hanno dato vita alle varie aree tematiche della. Tra le conferme più acclamate sicuramente il concerto di Cristina D’Avena e la Disfida di Arti Magiche, gara teatrale tra associazioni di giochi di ruolo dal vivo. Grande accoglienza e stupore per lo spettacolo dei droni luminosi che ha permesso di colorare il cielo di Vinci di immagini fantastiche per dar vita a storie suggestive. Protagonisti sono stati anche gli spettacoli di strada, che con trampolieri, epici combattimenti tra valorosi cavalieri, musiche medievali, parate elfiche e danze con il fuoco hanno ...

