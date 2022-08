Quanto vale l’alleanza Letta-Calenda? Youtrend sgonfia la bolla | le proiezioni con o senza accordo

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 2 agosto 2022) In attesa che stamattina si incontrino e decidano se vogliono mettersi insieme o no, mentre la maggior parte dei giornali e alcuni osservatori raccontano la questione come se dovesse determinare le sorti della campagna elettorale,analizza il peso di una eventuale alleanza tra Enricoe Carlo, realizzando due: una con e unapatto. In entrambi i casi il centrodestra resta maggioranza con almeno 13 punti di scarto, veleggiando a seconda dello scenario tra il 46% e il 47,6%, mentreguidata dal Pd, anche imbarcando, si ferma al 33,2%., molta attesa per nulla (o quasi)(che nel secondo scenario è in alleanza con Italia ...