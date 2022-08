Quanto costa a Pd e Calenda il no all’alleanza: «Ma se fanno l’accordo Forza Italia e Lega brindano» (Di martedì 2 agosto 2022) Dai 16 ai 25 seggi. Questo costerebbe al Partito Democratico e ad Azione un mancato accordo sull’alleanza elettorale. Che metterebbe a rischio la vittoria del centrosinistra in collegi uninominali che fino a ieri erano più o meno sicuri. Oggi è in programma l’incontro decisivo tra Enrico Letta e Carlo Calenda. Sarà presente anche Benedetto Della Vedova per +Europa. Mentre la prospettiva di andare da solo è ancora presente in Azione. Perché si pensa che in questo modo sarà più facile intercettare eventuali voti del centrodestra in uscita. Tanto che nel frattempo anche Matteo Renzi avverte: «Se Letta e Calenda fanno l’accordo Forza Italia e Lega brindano». Per cosa litigano Letta e Azione L’unico punto di contrasto noto riguarda le candidature. ... Leggi su open.online (Di martedì 2 agosto 2022) Dai 16 ai 25 seggi. Questo costerebbe al Partito Democratico e ad Azione un mancato accordo sull’alleanza elettorale. Che metterebbe a rischio la vittoria del centrosinistra in collegi uninominali che fino a ieri erano più o meno sicuri. Oggi è in programma l’incontro decisivo tra Enrico Letta e Carlo. Sarà presente anche Benedetto Della Vedova per +Europa. Mentre la prospettiva di andare da solo è ancora presente in Azione. Perché si pensa che in questo modo sarà più facile intercettare eventuali voti del centrodestra in uscita. Tanto che nel frattempo anche Matteo Renzi avverte: «Se Letta e». Per cosa litigano Letta e Azione L’unico punto di contrasto noto riguarda le candidature. ...

