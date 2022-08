Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner nel 2022? Montepremi milionario. Tutte le cifre della carriera (Di martedì 2 agosto 2022) Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP 250 di Umago sconfiggendo Carlos Alcaraz in una scoppiettante finale e ha rafforzato il decimo posto nel ranking ATP. L’altoatesino ha dovuto fare i conti con qualche acciacco fisico nel corso di questa stagione, ma è comunque riuscito a raggiungere i quarti di finale agli Australian Open e a Wimbledon (si era portato sul 2-0 contro Novak Djokovic). L’altoatesino sta migliorando costantemente il proprio gioco e ora può guardare con ottimismo ai tornei sul cemento americano, che culmineranno a fine agosto con gli US Open, ultimo Slam di questa annata agonistica. Il 20enne punterà al colpaccio sul cemento di New York e intanto il suo conto corrente bancario continua a salire. Ha firmato con la Nike un contratto da 150 milioni di euro in dieci anni, gli altri sponsor sono molti generosi con uno dei più grandi talenti ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022)ha vinto il torneo ATP 250 di Umago sconfiggendo Carlos Alcaraz in una scoppiettante finale e ha rafforzato il decimo posto nel ranking ATP. L’altoatesino ha dovuto fare i conti con qualche acciacco fisico nel corso di questa stagione, ma è comunque riuscito a raggiungere i quarti di finale agli Australian Open e a Wimbledon (si era portato sul 2-0 contro Novak Djokovic). L’altoatesino sta migliorando costantemente il proprio gioco e ora può guardare con ottimismo ai tornei sul cemento americano, che culmineranno a fine agosto con gli US Open, ultimo Slam di questa annata agonistica. Il 20enne punterà al colpaccio sul cemento di New York e intanto il suo conto corrente bancario continua a salire. Ha firmato con la Nike un contratto da 150 milioni di euro in dieci anni, gli altri sponsor sono molti generosi con uno dei più grandi talenti ...

