Pure Renzi smonta la bufala della sinistra su Meloni: nessun pericolo fascismo (Di martedì 2 agosto 2022) Giorgia Meloni rappresenta davvero un pericolo per la democrazia? Se il centrodestra vincerà le elezioni, parola di Matteo Renzi, è anche per merito di chi rievoca il fascismo parlando in questi termini della leader di Fratelli d'Italia prima delle elezioni del 25 settembre. L'ex presidente del Consiglio, durante la puntata della nuova trasmissione di La7 “La corsa al voto” – in onda lunedì 1º agosto – ha criticato un'eventuale campagna elettorale del centrosinistra basata sulla parola d'ordine “fermiamo i fascisti”. Ecco la risposta del capo di Italia Viva al tema introdotto dal conduttore e padrone di casa Paolo Celata: “Significherebbe, ancora una volta, fare un regalo alla Meloni”. Poi ha proseguito: “Se dovesse capitare che la leader di ... Leggi su iltempo (Di martedì 2 agosto 2022) Giorgiarappresenta davvero unper la democrazia? Se il centrodestra vincerà le elezioni, parola di Matteo, è anche per merito di chi rievoca ilparlando in questi terminileader di Fratelli d'Italia prima delle elezioni del 25 settembre. L'ex presidente del Consiglio, durante la puntatanuova trasmissione di La7 “La corsa al voto” – in onda lunedì 1º agosto – ha criticato un'eventuale campagna elettorale del centrobasata sulla parola d'ordine “fermiamo i fascisti”. Ecco la risposta del capo di Italia Viva al tema introdotto dal conduttore e padrone di casa Paolo Celata: “Significherebbe, ancora una volta, fare un regalo alla”. Poi ha proseguito: “Se dovesse capitare che la leader di ...

