Pupo contro il divorzio racconta la sua strana relazione | Meglio in tre che scoppiati

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 2 agosto 2022) Non tutti sanno che Enzo Ghinazzi, in arte, vive da molto tempo insieme a sua moglie e alla sua compagna. In una intervista che ha recentemente linkato sul suo profilo ufficiale Instagram ha spiegato come sia accaduto tutto ciò La lunga carriera artistica diaffonda le sue radici davvero molto lontano nel tempo. Basti solo pensare che il suo cavallo di battaglia, “Gelato al cioccolato”, risale al 1979. Non è della lunga e meritata carriera dell’artista toscano, però, di cui vogliamo parlarvi oggi. Un’ aspetto molto interessante, infatti, riguarda proprio la sua vita privata. No tutti sapranno, ad esempio, che il buon Ghinazzi ha avuto una vita sentimentale davvero particolare. Da quanto è possibile apprendere in rete, infatti, è padre di tre figlie e due di esse le ha avute dalla sua inseparabile moglie Anna. Valentina, invece, è nata da una ...