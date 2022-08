Puglia, il centrosinistra (orfano di Conte e 5S) candida l’epidemiologo-star Lopalco (Di martedì 2 agosto 2022) Dalla pandemia al Parlamento è un attimo (o quasi). Il centrosinistra - a dispetto delle prime elaborazioni sull’orientamento dei collegi uninominali in cui le destre sembrano favorite - punta a mantenere l’egemonia sulla Puglia, e - orfana di Giuseppe Conte e 5S - ora si consola candidando alle politiche l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, vera star dei salotti televisivi nelle interminabili settimane di lockdown per il Covid. La proposta di correre per le politiche arriva da Articolo Uno, il partito del ministro della Salute Roberto Speranza, che da queste parti è guidato dal dalemiano Ernesto Abaterusso. Nella rosa di nomi offerti al Pd per la lista aperta, c’è proprio quello dell’accademico Lopalco, eletto nel 2020 in consiglio regionale nella ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 2 agosto 2022) Dalla pandemia al Parlamento è un attimo (o quasi). Il- a dispetto delle prime elaborazioni sull’orientamento dei collegi uninominali in cui le destre sembrano favorite - punta a mantenere l’egemonia sulla, e - orfana di Giuseppee 5S - ora si consolando alle politichePier Luigi, veradei salotti televisivi nelle interminabili settimane di lockdown per il Covid. La proposta di correre per le politiche arriva da Articolo Uno, il partito del ministro della Salute Roberto Speranza, che da queste parti è guidato dal dalemiano Ernesto Abaterusso. Nella rosa di nomi offerti al Pd per la lista aperta, c’è proprio quello dell’accademico, eletto nel 2020 in consiglio regionale nella ...

CarlaGommy : RT @BlondMan68: Comunque ricordo che #Renzi e #Calenda sono gli stessi che si candidarono in Puglia con l'unico scopo di far perdere il cen… - PapaItaliano4 : RT @BlondMan68: Comunque ricordo che #Renzi e #Calenda sono gli stessi che si candidarono in Puglia con l'unico scopo di far perdere il cen… - BlondMan68 : Comunque ricordo che #Renzi e #Calenda sono gli stessi che si candidarono in Puglia con l'unico scopo di far perder… - Trmtv : Elezioni e candidature, le civiche di centrosinistra in Puglia chiedono più spazio al Pd - ChicoCayetano : RT @lucianoghelfi: #Mastella avverte il #PD: in #Campania #NoidiCentro vale il 9%, in #Puglia il 5%, ma nessuno ci chiama. Il #centrosinist… -