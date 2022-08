Provedel furioso | duro sfogo contro lo Spezia | “Lo sto chiedendo da un mese!”

(Di martedì 2 agosto 2022) Nelle due stagioni di Serie A in cui loha sorpreso tutti, raggiungendo delle salvezze abbastanza tranquille, Ivanè stato uno dei punti fermi della squadra, nonché uno dei migliori calciatori in rosa. Da tempo ormai si parla di un suo possibile passaggio dialla Lazio, e questo ovviamente rappresenterebbe un grande salto di qualità, e lo stesso portiere se ne rende completamente conto. Ed è per questo che nelle scorse ore il classe’94 si è esposto apertamentela sua attuale dirigenza.Lazio Stando infatti a quanto riportato da Il Messaggero, Ivan avrebbe pronunciato queste parolela dirigenza spezzina: “Voglio andare via da un mese. Ogni giorno mi dicono domani Non so quando accadrà, ma voglio essere ...

TUTTO mercato WEB

È fondamentalecome ottavo colpo, lo Spezia non può mettersi di traverso, sapendo di perderlo a gennaio. Lotito èper il comportamento del club ligure, che in passato aveva aiutato: ...Lotito è. Lazio con il Qatar ferma al palo, ma Pedro è tornato: Mancano i gol, eppure Sarri è soddisfatto Così oggiandrà al faccia a faccia col presidente Peccini per farsi liberare ... Lazio, lo Spezia tergiversa per Provedel. Il Messaggero: “Oggi il portiere si farà liberare" @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI R O M A – Non alza i guantoni, para i tiri mancini, Provedel lotta già per Sarri: «Voglio andare via, da un mese mi dicono do ...Non più solo Vecino. L'uruguaiano è proprio sbarcato ieri nella capitale, stamattina alle 8 si sottoporrà alle visite mediche in Paideia e firmerà il triennale ...