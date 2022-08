Processo Griner, la cestista torna in tribunale dopo proposta scambio prigionieri (Di martedì 2 agosto 2022) In Russia continua a tenere banco il Processo a Brittney Griner, stella del basket femminile statunitense arrestata per possesso di cannabis. La cestista è tornata in tribunale, ad un mese dall’inizio del Processo stesso, dopo la proposta di uno scambio di prigionieri che ha fatto seguito all’incontro tra il segretario di Stato statunitense Antony Blinken e l’omologo russo Sergey Lavrov. Nel caso in cui venisse condannata, Griner rischierebbe fino a 10 anni di carcere. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 2 agosto 2022) In Russia continua a tenere banco ila Brittney, stella del basket femminile statunitense arrestata per possesso di cannabis. Lata in, ad un mese dall’inizio delstesso,ladi unodiche ha fatto seguito all’incontro tra il segretario di Stato statunitense Antony Blinken e l’omologo russo Sergey Lavrov. Nel caso in cui venisse condannata,rischierebbe fino a 10 anni di carcere. SportFace.

