Prezzo benzina e diesel in Italia, oggi nuovo giro di ribassi (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – nuovo giro di ribassi per i prezzi di benzina e diesel oggi in Italia, sulla scia del tonfo delle quotazioni petrolifere internazionali. Brent sotto i 100 dollari, influenzato dalle prospettive cupe sulla crescita economica globale, dopo la pubblicazione dei dati sulla produzione industriale in luglio negli Usa, in Asia e in Europa. benzina self service sotto 1,88 euro/litro in media nazionale, il gasolio a 1,85 euro/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di tre centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati ...

