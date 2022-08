Prezzi benzina | nuovi ribassi | verde a quota 1 | 88 euro al litro

(Di martedì 2 agosto 2022) Continua la tendenza in calo deidie diesel oggi in Italia, sulla scia del tonfo dellezioni petrolifere internazionali. Brent sotto i 100 dollari, influenzato dalle prospettive ...

Continua la tendenza in calo deidie diesel oggi in Italia, sulla scia del tonfo delle quotazioni petrolifere internazionali. Brent sotto i 100 dollari, influenzato dalle prospettive cupe sulla crescita economica ...In conseguenze dell'aumento deidie diesel , il Governo si è visto costretto a intervenire andando a ridurre le accise in modo da garantire uno sconto di 30 centesimi rispetto al ...I prezzi del carburante sono scesi di 3 centesimi al litro. La benzina è arrivata a 1,88 euro/litro e il gasolio a 1,85 euro/litro.Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,976 euro/litro (servito 2,220), gasolio self service 1,960 euro/litro (servito 2,207), Gpl 0,920 euro/litro, metano 2,251 euro/kg, Gnl 2,2 ...