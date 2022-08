Porto Cervo, yacht sugli scogli: spunta la nave di Silvio Berlusconi. Dopo lo schianto... (Di martedì 2 agosto 2022) Emergono dettagli sorprendenti sulla sciagura avvenuta a Porto Cervo, dove due grossi motoscafi d'altura si sono quasi affiancati ad alta velocità, per poi doppiare gli isolotti dei Nibani, fino a che uno è andato a schiantarsi sugli scogli Dopo una stretta virata. Lo yacht che si è schiantato era l'Amore, a bordo sette persone: nell'incidente è morto l'armatore, Dean Kronsbein, 62 anni, uomo d'affari tedesco che vive nel Regno Unito da anni. Non è morto per l'impatto, ma d'infarto. Ferita la moglie, la figlia e altri due passeggeri, che al momento dell'impatto si trovano sottocoperta. La prima scoperta sorprendente riguarda la vittima: Kronsbein era infatti amico della famiglia reale inglese, colpita insomma da un ennesimo lutto. Kronsbein era amministratore delegato di una ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Emergono dettagli sorprendenti sulla sciagura avvenuta a, dove due grossi motoscafi d'altura si sono quasi affiancati ad alta velocità, per poi doppiare gli isolotti dei Nibani, fino a che uno è andato a schiantarsiuna stretta virata. Loche si è schiantato era l'Amore, a bordo sette persone: nell'incidente è morto l'armatore, Dean Kronsbein, 62 anni, uomo d'affari tedesco che vive nel Regno Unito da anni. Non è morto per l'impatto, ma d'infarto. Ferita la moglie, la figlia e altri due passeggeri, che al momento dell'impatto si trovano sottocoperta. La prima scoperta sorprendente riguarda la vittima: Kronsbein era infatti amico della famiglia reale inglese, colpita insomma da un ennesimo lutto. Kronsbein era amministratore delegato di una ...

