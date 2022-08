Pogba non si opera, terapia conservativa per 5 settimane (Di martedì 2 agosto 2022) TORINO (ITALPRESS) – Niente operazione ma terapia conservativa. E’ questa, secondo quanto si apprende, la scelta fatta da Paul Pogba e la Juventus dopo la lesione del menisco laterale del ginocchio destro rimediata durante la tournee statunitense nei giorni scorsi. Il centrocampista francese è stato oggi a Lione per un consulto medico con il professor Bertrand Sonnery-Cottet e alla fine è stato deciso di non procedere con l’intervento: sarà intrapresa la strada della terapia conservativa della durata di cinque settimane, le prime tre fra palestra, piscina e fisioterapia e le ultime due con differenziato sul campo. Stando così le cose Pogba dovrebbe saltare le prime cinque giornate di campionato e il primo impegno in Champions e ... Leggi su ildenaro (Di martedì 2 agosto 2022) TORINO (ITALPRESS) – Nientezione ma. E’ questa, secondo quanto si apprende, la scelta fatta da Paule la Juventus dopo la lesione del menisco laterale del ginocchio destro rimediata durante la tournee statunitense nei giorni scorsi. Il centrocampista francese è stato oggi a Lione per un consulto medico con il professor Bertrand Sonnery-Cottet e alla fine è stato deciso di non procedere con l’intervento: sarà intrapresa la strada delladella durata di cinque, le prime tre fra palestra, piscina e fisioe le ultime due con differenziato sul campo. Stando così le cosedovrebbe saltare le prime cinque giornate di campionato e il primo impegno in Champions e ...

