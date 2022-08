Pogba, niente intervento: scelta la terapia conservativa, evitato il lungo stop (Di martedì 2 agosto 2022) Buone notizie in casa Juventus: Paul Pogba non dovrà operarsi e quindi lo stop è più breve del previsto. Sembra, infatti, che il calciatore francese, tornato a vestire la maglia bianconera, potrà tornare in campo tra cinque settimane. Pogba si è sottoposto oggi a consulto medico e insieme allo staff si è preferito optare per una terapia conservativa, evitando così il lungo stop. Scegliendo questa opzione, però, non è garantita la risoluzione totale del problema del calciatore francese della Juventus, la cui terapia prevede adesso tre settimane in palestra e piscina, con fisioterapia e altre due in campo, con lavoro atletico differenziato. Pogba evita quindi lo stop di cinque mesi, fermandosi cinque ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 2 agosto 2022) Buone notizie in casa Juventus: Paulnon dovrà operarsi e quindi loè più breve del previsto. Sembra, infatti, che il calciatore francese, tornato a vestire la maglia bianconera, potrà tornare in campo tra cinque settimane.si è sottoposto oggi a consulto medico e insieme allo staff si è preferito optare per una, evitando così il. Scegliendo questa opzione, però, non è garantita la risoluzione totale del problema del calciatore francese della Juventus, la cuiprevede adesso tre settimane in palestra e piscina, con fisioe altre due in campo, con lavoro atletico differenziato.evita quindi lodi cinque mesi, fermandosi cinque ...

