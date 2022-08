(Di martedì 2 agosto 2022) Produciamo diversi modelli nel mondo e non tutti i mercati delle varie regioni del globo procedono alla stessa velocità verso

Gazzetta_it : Peugeot, Linda Jackson, nel 2025 gamma elettrificata al 100% - Gazzetta_it : Peugeot, Linda Jackson: 'Il nostro obiettivo? Auto elettriche per tutti' -

La Gazzetta dello Sport

A Gazzetta Motori il Ceo del marchio, Linda Jackson ci tiene a sottolineare come Peugeot sia un ... Peugeot, Linda Jackson: "Il nostro obiettivo Auto elettriche per tutti" Au regard de son style singulier et agressif, nombre d'entre vous rêvent d’une version sportive de la Peugeot 408. Néanmoins, le constructeur n’exaucera pas ce vœu pour plusieurs raisons que l’on vous ...Linda Jackson, amministratore delegato di Peugeot, ha rivelato che l'obiettivo del Leone è di rendere l'elettrico accessibile a tutti.