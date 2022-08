Personale non vaccinato sospeso, va riconosciuto l’assegno alimentare. Ordinanza tribunale (Di martedì 2 agosto 2022) La breve Ordinanza in commento di un tribunale di merito, nell'attesa della decisione della Corte Costituzionale, si pronuncia sulla legittimità del riconoscimento dell'assegno alimentare al Personale sospeso. Diritto che nel mondo della scuola come ben sappiamo è stato negato, ciò a prescindere da come la si possa pensare sulla questione dell'obbligo vaccinale che non è certamente messo in discussione. Si tratta di un caso che riguarda il Personale sanitario ma si richiama una norma generale applicabile a tutti i dipendenti pubblici. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 2 agosto 2022) La brevein commento di undi merito, nell'attesa della decisione della Corte Costituzionale, si pronuncia sulla legittimità del riconoscimento dell'assegnoal. Diritto che nel mondo della scuola come ben sappiamo è stato negato, ciò a prescindere da come la si possa pensare sulla questione dell'obbligo vaccinale che non è certamente messo in discussione. Si tratta di un caso che riguarda ilsanitario ma si richiama una norma generale applicabile a tutti i dipendenti pubblici. L'articolo .

