Personaggio tv racconta che non lavora ormai da un anno: brutto periodo (Di martedì 2 agosto 2022) ; lo sfogo social non è passato inosservato. “Ebbene sì, capita a tutti di avere dei momenti di down, di magra. Il punto è che la gente non lo dice”. Inizia così il lungo sfogo del noto Personaggio tv, che, attraverso il suo canale L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 2 agosto 2022) ; lo sfogo social non è passato inosservato. “Ebbene sì, capita a tutti di avere dei momenti di down, di magra. Il punto è che la gente non lo dice”. Inizia così il lungo sfogo del nototv, che, attraverso il suo canale L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

inomedellaluna : @huchukato @Manucasy Secondo me fa così per rimanere nel personaggio. Ho visto il video di quando racconta della su… - MorenaUlivi : RT @Giusy2808972: Mehmet, un personaggio che racconta ciò che in molti non hanno il coraggio di raccontare ???? EnginAkyürek #EnginAkyürek… - fenice147 : RT @Giusy2808972: Mehmet, un personaggio che racconta ciò che in molti non hanno il coraggio di raccontare ???? EnginAkyürek #EnginAkyürek… - ANSA_Lifestyle : #LuisaRanieri, reduce dal set della seconda stagione di “Le indagini di #LolitaLobosco”, si racconta: “Un personagg… - guarluc : @GuidoCrosetto Lei giustamente racconta chi è stato questo ormai indecente personaggio ma pensi quanto sia più fo… -