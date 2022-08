Perché Ilary Blasi pubblica tante foto sui social: lo hanno notato tutti (e c’è un motivo) (Di martedì 2 agosto 2022) Perché Ilary Blasi pubblica tante foto su Instagram? È la domanda che si stanno facendo tanti fan della conduttrice Mediaset, visto che da quando ha annunciato la separazione dal marito Francesco Totti non perde occasione per immortalare ogni momento della sua giornata. Un drastico cambiamento, Perché fino a poco tempo fa Ilary era molto riservata. Sui social pubblicava foto ma fino a poco tempo fa le storie di Instagram erano molto poche. Qualche filmato durante la preparazione dell’Isola dei Famosi, foto con i figli, con il marito ma niente più. Oggi, invece, ogni momento è immortalato e pubblicato sul suo account ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 agosto 2022)su Instagram? È la domanda che si stanno facendo tanti fan della conduttrice Mediaset, visto che da quando ha annunciato la separazione dal marito Francesco Totti non perde occasione per immortalare ogni momento della sua giornata. Un drastico cambiamento,fino a poco tempo faera molto riservata. Suivama fino a poco tempo fa le storie di Instagram erano molto poche. Qualche filmato durante la preparazione dell’Isola dei Famosi,con i figli, con il marito ma niente più. Oggi, invece, ogni momento è immortalato eto sul suo account ...

thepeopleu : Grazie a dio Hyunjin nel frattempo sta avendo un momento tumblr su instagram perché qua stiamo impazzendo Ilaria il… - FabrizioDeSand1 : @4everAnnina Si rasenta il ridicolo. Ma del resto parliamo di una che ha il nome storpiato perché i genitori non co… - woodyal19092646 : RT @woodyal19092646: @Corriere Ma Fanpage dice che è Ilary Blasi che darà il cambio a Francesco Totti. Ma mettetevi d'accordo, perché è una… - woodyal19092646 : @Corriere Ma Fanpage dice che è Ilary Blasi che darà il cambio a Francesco Totti. Ma mettetevi d'accordo, perché è… - ruben_romano10 : @stoafalacolla1 Certo. Silenzio assoluto. Perche se non ti chiami Francesco Totti o Ilary Blasi non è la tua vita p… -