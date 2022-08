Perché il brano ‘Heated’ di Beyoncé offende le persone disabili (Di martedì 2 agosto 2022) Pioggia di critiche per il testo di Heated di Beyoncé, un brano contenuto nell’ultimo album della pop star, Renaissance. All’interno della canzone, scritta con Drake e altri nove autori, è presente per due volte un grave insulto verso le persone disabili, e nello specifico verso chi soffre di paralisi cerebrale. Il termine sotto accusa è “spazzin‘”, derivato dalla parola “spastic”, sostantivo che negli Stati Uniti può voler dire anche “fuori di testa”, ma in Gran Bretagna ha un significato assolutamente negativo. A riportate la notizia e la relativa polemica delle associazioni che lavorano al fianco delle persone con disabilità, è stato il sito della BBC, dove si legge nel dettaglio il Perché è stato chiesto ufficialmente di cambiare il contenuto del ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 2 agosto 2022) Pioggia di critiche per il testo di Heated di, uncontenuto nell’ultimo album della pop star, Renaissance. All’interno della canzone, scritta con Drake e altri nove autori, è presente per due volte un grave insulto verso le, e nello specifico verso chi soffre di paralisi cerebrale. Il termine sotto accusa è “spazzin‘”, derivato dalla parola “spastic”, sostantivo che negli Stati Uniti può voler dire anche “fuori di testa”, ma in Gran Bretagna ha un significato assolutamente negativo. A riportate la notizia e la relativa polemica delle associazioni che lavorano al fianco dellecontà, è stato il sito della BBC, dove si legge nel dettaglio ilè stato chiesto ufficialmente di cambiare il contenuto del ...

