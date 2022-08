Perché Flora Canto e Sonia Bruganelli hanno litigato? Amicizia finita male, ma cosa è successo? (Di martedì 2 agosto 2022) Perché Flora Canto e Sonia Bruganelli hanno litigato? Qualche mese fa la moglie di Enrico Brignano ha lanciato una frecciatina alla moglie di Paolo Bonolis sull’uso (e l’abuso, secondo lei) dell’aereo privato. A quanto pare la loro Amicizia è ormai giunta al termine e molti si chiedono se sia proprio colpa della battuta della Canto.... Leggi su donnapop (Di martedì 2 agosto 2022)? Qualche mese fa la moglie di Enrico Brignano ha lanciato una frecciatina alla moglie di Paolo Bonolis sull’uso (e l’abuso, secondo lei) dell’aereo privato. A quanto pare la loroè ormai giunta al termine e molti si chiedono se sia proprio colpa della battuta della....

RealGossipland : Sonia Bruganelli schifa il matrimonio di Brignano e Flora Canto (prima erano amici). ECCO PERCHE'… - AuroraFantin : @silvana_flora Uso un marsupietto perché porto sempre anche un po’ d’acqua (non ho fontanelle nel mio percorso) - AlessandraD_C : @enorazza @photosandrea Nelle spiagge organizzate non c’è perché hanno reso tutto asettico. Mi chiedo perché Jovano… - giudice_flora : RT @todorov_denis: Giuseppe Brindisi sta facendo un brutto scherzetto al centrodestra in piena campagna elettorale. La domanda è perché n… - IsaeChia : #GfVip 7, Sonia Bruganelli svela perché ha accettato di tornare come opinionista (e lancia una stoccata a Adriana V… -