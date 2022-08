Perché Erdogan è sempre più isolato nella contesa del Mediterraneo con la Grecia (Di martedì 2 agosto 2022) Fantasie revisioniste ottomane. Al primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, sono bastate tre parole per mettere al suo posto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, che continua a rivendicare le acque e le isole dell’Egeo e del Mediterraneo orientale che ufficialmente appartengono alla Grecia. La disputa tra Ankara e Atene è vecchia di due secoli. E non si placa. Erdogan, però, è sempre più solo. Perché Mitsotakis, nella contesa, ha il pieno appoggio della Germania e della Francia, le superpotenze dell’Ue che hanno invitato il governo turco a desistere. Ah, la geopolitica. Quella disciplina che lo studioso svedese Rudolf Kjellen, nel 1904, aveva definito come “lo sfruttamento della conoscenza geografica, da parte degli Stati, al fine di perseguire ... Leggi su formiche (Di martedì 2 agosto 2022) Fantasie revisioniste ottomane. Al primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, sono bastate tre parole per mettere al suo posto il presidente turco, Recep Tayyip, che continua a rivendicare le acque e le isole dell’Egeo e delorientale che ufficialmente appartengono alla. La disputa tra Ankara e Atene è vecchia di due secoli. E non si placa., però, èpiù solo.Mitsotakis,, ha il pieno appoggio della Germania e della Francia, le superpotenze dell’Ue che hanno invitato il governo turco a desistere. Ah, la geopolitica. Quella disciplina che lo studioso svedese Rudolf Kjellen, nel 1904, aveva definito come “lo sfruttamento della conoscenza geografica, da parte degli Stati, al fine di perseguire ...

freedomclubtk : @francescoadduce io sono calmissimo, sei tu che mi immagini con il grembile della loggia di Erdogan perché I TUOI P… - DraghiTroika : @faiello1965 @julianahyekim @liberioltre @ricpuglisi @CarloStagnaro @DeShindig E allora perché ha accettato di fare… - nileyana : @mauroberruto Ah si ? E che mi dice di ERDOGAN e dei curdi? Perché non andate ad esportare democrazia pure lì? - fabriziodavoli1 : @Markino87 @elevisconti Quindi la Croazia è NATO, il Kossovo è NATO, la Bosnia è NATO.. come i bambini piccoli, que… - PaoloBorg : @giulicitte52 @matteosalvinimi Se non volete capire che Draghi è andato da Erdogan per risolvere i problemi degli i… -

La prima nave di grano ucraino attesa a Istanbul per la notte Sebbene non abbia rinunciato all'obiettivo di un cessate il fuoco, Erdogan è consapevole delle difficoltà che la situazione presente e sa che il corridoio del grano è al momento una vittoria, ma ... Guterres: 'L'umanità è solo un malinteso, un errore di calcolo dall'annientamento nucleare". Colpito minibus che trasportava profughi Abbiamo messo in campo un grande impegno perché Russia e Ucraina possano giungere alla fine del conflitto', ha concluso Erdogan. La partenza della prima nave con grano da Odessa, in Ucraina, è un "... Il Sole 24 ORE Sebbene non abbia rinunciato all'obiettivo di un cessate il fuoco,è consapevole delle difficoltà che la situazione presente e sa che il corridoio del grano è al momento una vittoria, ma ...Abbiamo messo in campo un grande impegnoRussia e Ucraina possano giungere alla fine del conflitto', ha concluso. La partenza della prima nave con grano da Odessa, in Ucraina, è un "... Ucraina ultime notizie. Kiev, iniziata evacuazione regione di Donetsk