Pentathlon Moderno | Mondiali 2022 | oro storico di Elena Micheli per l’Italia

(Di martedì 2 agosto 2022)ha vinto l’oro aiSeniordiad Alessandria D’Egitto. La ventitreenne ha riportato questa medaglia in Italia ben diciassette anni dopo Claudia Corsini. Questo il commento raggiante del presidente della FIPM, Fabrizio Bittner: “Grazie alla sua indescrivibile impresa siamo nella storia dello sport italiano. A lei sono dovuti i miei complimenti e il mio ringraziamento personale, del Consiglio Federale e della Federazione tutta, oltre che per l’enorme risultato, per l’impegno e la dedizione che fin qui ha dimostrato. Al suo Gruppo Sportivo un ringraziamento per la collaborazione che ha dimostrato verso la Federazione. Questo Mondiale ha evidenziato che ilin Italia c’è, che il lavoro ...